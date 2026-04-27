Auch 2026 dürfte sich der Trend steigender Militärausgaben fortsetzen, schätzt Sipri-Forscher da Silva. «Es gibt derzeit weltweit sehr, sehr viele Konflikte. Und es ist sehr schwer vorstellbar, dass sich die Lage innerhalb eines Jahres so weit verbessern wird, dass sich dieser Trend umkehrt.» Neben der Ukraine steht derzeit vor allem der Iran-Krieg im Fokus, den die USA und Israel Ende Februar mit Angriffen begonnen hatten. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel und US-Verbündete in der Golfregion. Die Auswirkungen sind wegen der Folgen für den Welthandel weltweit spürbar - daran ändert auch die derzeit geltende Feuerpause nichts.