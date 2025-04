Konklave wählt neuen Papst

Der formelle Ablauf nach dem Tod des Papstes ist festgelegt. Der Leichnam von Franziskus sollte am Abend in der Kapelle seines letzten Wohnsitzes im Vatikan, dem Gästehaus Santa Marta, in einen Sarg gelegt werden. Zuvor stellte Kardinalkämmerer Kevin Farrell um 20.00 Uhr in einem Ritus noch einmal offiziell den Tod fest. In den kommenden Tagen geht es so weiter: