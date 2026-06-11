Hoffnung in Sicht - zumindest etwas

Im kommenden Jahr dürfte die globale Wirtschaft insgesamt dann allerdings stärker zulegen als gedacht: Statt 2,7 Prozent dürfte sie um 2,8 Prozent wachsen. Grund für die zumindest etwas bessere Entwicklung im kommenden Jahr und 2028 (Prognose: 2,8 Prozent) ist die Annahme, dass sich die Energieversorgung erholt, Regierungen ihre Geldpolitik lockern und der Handel wieder anzieht. Allerdings würde das Wachstum damit immer noch unter dem Durchschnittswert der 2010er-Jahre liegen. Der IWF rechnet unterdessen weiter für 2027 mit einem Plus von 3,2 Prozent./ngu/DP/jha