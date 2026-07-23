Die Erdbeben Ende Juni haben nach Schätzungen der Weltbank unmittelbare Sachschäden in Höhe von 19,6 Milliarden US-Dollar (knapp 17,2 Mrd. Euro) verursacht. Fast die Hälfte davon entfalle auf Wohngebäude (47 Prozent), gefolgt von Infrastruktur (27 Prozent) und Nichtwohngebäuden (26 Prozent), teilte das Institut mit Sitz in Washington mit. Geografisch seien der Bundesstaat La Guaira sowie der Distrito Capital am stärksten getroffen worden. Auf diese sei rund die Hälfte der unmittelbaren Sachschäden entfallen.