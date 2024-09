Neben der Transformation hin zu sauberer Energie will die Weltbank mit den Geldern auch Bemühungen unterstützen, die «Armut auf einem lebenswerten Planeten zu beenden» sowie in «widerstandsfähigere Gemeinschaften und stärkere Volkswirtschaften» zu investieren. Entsprechende Projekte umfassen etwa die Einführung vollelektrisch betriebener Busflotten in Senegals Hauptstadt Dakar sowie in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, wie aus der Mitteilung hervorgeht. In beiden Millionenmetropolen sollen damit die Umweltverschmutzung und der CO2-Ausstoss durch den Autoverkehr reduziert werden.