In Ländern mit unterem mittlerem Einkommen - dazu zählen nach Angaben der Weltbank Staaten wie Indien, Pakistan, Vietnam, die Salomon-Inseln - lag der Median der Ausgaben bei knapp 47 Dollar. Die Weltbank rechnet hier mit einem Minimum von etwa 90 Dollar. Auch diesen Ländern droht nach Weltbank-Schätzungen ein Rückgang der Gesundheitsausgaben, weil die internationale Entwicklungshilfe zuletzt zurückgefahren wurde. So hatten neben den USA, die ihre Gelder drastisch gekürzt hatten, auch Deutschland, Frankreich und Grossbritannien Einsparungen angekündigt.