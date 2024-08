Der Verlag Weltbild hat nun auch in der Schweiz Konkurs angemeldet. Dies geht aus einer Meldung auf der Internetseite des Unternehmens vom Mittwoch hervor. Weltbild Schweiz bot im Internet und in 24 Filialen in der Deutschschweiz Bücher sowie Deko-, Hobby- und Freizeitartikel an. Zuerst hatte das Newsportal 32Today über das Aus von Weltbild in der Schweiz berichtet.