Dass AB Inbev schlechter abgeschnitten habe als gedacht, ist laut Jones vor allem der schwächeren Entwicklung in Mittelamerika und der Region Asien-Pazifik geschuldet. Die schwierige Lage in China und in Argentinien sei zudem eine «sehr schlechte Komponente», attestierte der Experte. Dagegen hätten sich die Geschäfte in Nordamerika besser als gedacht entwickelt.