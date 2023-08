Norwegens Kronprinz Haakon hat den nach Betreiberangaben grössten schwimmenden Offshore-Windpark der Welt offiziell gestartet. Zur symbolischen Eröffnung der Anlage mit dem Namen Hywind Tampen koppelte der norwegische Thronfolger am Mittwoch auf der Öl-Bohrinsel Gullfaks C zwei Kabel aneinander. Die Anlage soll fünf Öl- und Gas-Plattformen in der Nordsee mit Strom versorgen, um deren CO2-Ausstoss zu verringern. Dem Öl- und Gaskonzern Equinor zufolge werden damit voraussichtlich 200 000 Tonnen CO2 jährlich eingespart.

23.08.2023 15:56