Die Welthungerhilfe beklagt immer schwierigere Rahmenbedingungen bei der Bekämpfung von Hunger auf der Welt - auch durch Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit. «Im aktuellen Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2027 wird die Halbierung der humanitären Hilfe fortgeschrieben», sagte die Präsidentin der Organisation, Marlehn Thieme, bei der Vorstellung des Jahresberichts in Berlin.