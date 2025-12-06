Der Weltklimarat sei in seinem jüngsten Bericht zu einem «sehr einfachen Schluss» gekommen: «Es ist unbestreitbar, dass der Mensch den Klimawandel verursacht.» Diese Botschaft müsse die Klimaforschung immer wieder klar hervorheben - und sie lasse sich «mit etlichen unterschiedlichen Erklärungen und Beweisen» auch gut untermauern, sagte der britische Klimaforscher am Rande eines Treffens in Saint-Denis bei Paris zur Vorbereitung des nächsten IPCC-Sachstandsberichts.