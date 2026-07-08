Die Angriffe auf mehrere Schiffe in den vergangenen beiden Tagen verurteilte er scharf. «Kein Seemann sollte sein Leben riskieren müssen, um einfach seine Arbeit zu machen», so Dominguez weiter. Die Lage sei volatil. Er rief alle beteiligten Staaten auf, sich maximal zurückzuhalten und die Situation umgehend zu deeskalieren und Schiffen die Abreise zu ermöglichen.