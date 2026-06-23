Nach der Einigung der USA und Irans auf ein Ende der Kampfhandlungen und die Öffnung der Strasse von Hormus will die Weltschifffahrtsorganisation IMO über 11.000 Seeleute aus der Region evakuieren. «Wir werden die Umsetzung des Evakuierungsplans für mehr als 11.000 Seeleute beginnen, die noch immer in der Region festsitzen», sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez einer Mitteilung zufolge.