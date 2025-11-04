Rund 14'000 Menschen kommen ab diesem Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha zum Weltsozialgipfel der Vereinten Nationen zusammen. Diskutiert werden soll bis Donnerstag unter anderem darüber, wie Armut und soziale Ungleichheiten reduziert sowie soziale Sicherheit und Zugang zu gut bezahlter Arbeit weltweit ausgebaut werden können.