Enttäuscht äusserte sich Walsh über das schleppende Tempo bei den Flugzeugauslieferungen von Boeing und Airbus sowie Verzögerungen bei ​der Bereitstellung ​von Triebwerken durch GE Aerospace und Pratt & Whitney. Das schränke die ⁠Möglichkeiten der Airlines ein, ihre Flotten zu erweitern und die Effizienz zu verbessern. Man ​sei frustriert vor allem über die Triebwerkshersteller, ⁠da diese hohe Gewinne machten, während die Fluggesellschaften zu kämpfen hätten. So hätten Probleme in den Lieferketten die Airlines 2025 etwa elf ‌Milliarden Dollar gekostet. «Wir sind enttäuscht, dass sie die Lasten der Luftfahrtbranche nicht mittragen», sagte Walsh. Flugzeug- und Triebwerkshersteller hatten indes erklärt, vieles davon liege nicht in ihrer Hand. Sie verweisen auf Lieferengpässe nach der Pandemie sowie auf politische Handelsstreitigkeiten.