Mit Blick auf die Hersteller liegt inzwischen der chinesische Anbieter BYD weit vorn. Hier gibt es keine echten Bestandszahlen, nur aufaddierte Neuzulassungszahlen, die etwas höher ausfallen als die Zahl der Autos, die tatsächlich noch auf der Strasse sind. Bei BYD sind es inzwischen 15 Millionen. Auf Rang zwei folgt Tesla mit 9 Millionen vor VW mit 5,7 Millionen. Auch BMW und Mercedes schaffen es in die Top 10, BMW mit 3,1 Millionen Autos auf Rang 6, Mercedes mit gut 2 Millionen auf Rang 8.