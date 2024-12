US-Hurrikane und Überschwemmungen

Mindestens zwei Drittel der versicherten Schäden in diesem Jahr entfallen laut den Swiss Re-Schätzungen auf die USA, wobei für die Hurrikane «Helene» und «Milton» allein Schadenskosten in Höhe von knapp 50 Milliarden Dollar erwartet werden. Derweil verursachten Überschwemmungen in Europa, mit Sturm «Boris» in Osteuropa und den Fluten in Spanien, versicherte Schäden von rund 10 Milliarden.