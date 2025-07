Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo) in Genf sind damit seit 2008 die Investitionen in die sogenannten immateriellen Güter in 27 Industriestaaten und grossen Schwellenländern im jährlichen Durchschnitt mehr als dreieinhalbmal so schnell gestiegen wie traditionelle Investitionen in neue Produktionsanlagen, Maschinen, Gebäude und andere materielle Güter.