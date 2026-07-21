Weniger Hopfen - und dennoch zu viel

Beim weltweiten Hopfenanbau ist Deutschland derzeit sowohl bei der Anbaufläche als auch der Erntemenge Nummer eins vor den USA. Weltweit geht es aber auch hier nach unten - und zwar noch schneller als beim Bier. So sank die weltweite Hopfenanbaufläche um 5,5 Prozent auf 52.660 Hektar. Die Erntemenge sank um 3,8 Prozent auf 109.188 Tonnen. Doch auch das ist nach Ansicht der Experten noch zu viel: «Die Produktion überstieg auch 2025 den Bedarf», sagt Heinrich Meier von BarthHaas.