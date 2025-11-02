Dieser Stress hat seit 2015 in diesen vom Klimawandel besonders betroffenen Gebieten um 12 Prozent zugenommen, wie aus einem im letzten Jahr veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen hervorgeht. Im Irak beispielsweise wurden laut Daten der Internationalen Organisation für Migration vom Oktober 2024 rund 170'000 Menschen aufgrund klimabedingter Faktoren aus dem Zentrum und Süden des Landes vertrieben.