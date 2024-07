Am Flughafen Zürich wurden am Vormittag zunächst Flüge in die USA gestrichen, am Nachmittag aber wieder aufgenommen. Flüge nach Zürich starteten zeitweise nicht mehr. Ab Mittag wurden die Landungen schrittweise auf 100 Prozent hochgefahren, und ab der Mitte des Nachmittags konnten Flugzeuge wieder regulär starten und landen, wie es in einer Mitteilung des Flughafens Zürich hiess.