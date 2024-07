Eine weltweite Computerstörung sorgt in mehreren Ländern für Probleme an Flughäfen und anderen Einrichtungen - am Frankfurter Flughafen ist während der Ferienzeit davon kaum etwas zu spüren. «Die Fraport -Systeme am Frankfurter Flughafen laufen», sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur. «Es kann sein, dass einzelne Airlines betroffen sind. Momentan gibt es aber keine Probleme.» Laut dem Sprecher könnten insbesondere Airlines aus den USA aber im Zuge der Probleme verspätet ankommen.