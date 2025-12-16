Die Schadenslast liegt damit auch um 17 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024, wie aus den vom Swiss Re Institute erhobenen Daten weiter hervorgeht. Versichert waren von den Schäden insgesamt geschätzt 118 Milliarden Dollar. Das ist gegenüber 2024 ein Rückgang von gut einem Fünftel.