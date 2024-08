Konkrete Folgen hat dies nicht. Die WHO will damit zum einen Behörden in aller Welt zu erhöhter Wachsamkeit bringen. Sie hofft zudem auf mehr finanzielle Unterstützung von Eindämmungsmassnahmen in Afrika. Die Abkürzung PHEIC steht für «public health emergency of international concern». Ein Charité-Infektiologe sieht Deutschland gut gewappnet gegen die neue Virenvariante, mahnt aber zur Achtsamkeit.