In der ersten Jahreshälfte 2026 haben Katastrophen rund um den Globus deutlich weniger Schäden verursacht als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Der Rückgang deute aber bei weitem noch nicht auf eine Entspannung bezüglich Naturgefahren hin, betonen Experten des Rückversicherers Swiss Re. Das zeigen etwa die Waldbrände in Europa.