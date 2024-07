Zahl der Millionäre wird zunehmen

Rund um den Globus war das Gegenteil der Fall: Da nahm die Zahl der Dollar-Millionäre zu. Am meisten davon leben laut den Angaben mit beinahe 22 Millionen oder einem Anteil von 38 Prozent in den USA. Weiter leben über sechs Millionen Millionäre in China und an die drei Millionen in Grossbritannien.