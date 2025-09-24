Die WEMF AG garantiere mit der Übernahme der operativen Leitung die Verlässlichkeit und Qualität der Online-Forschung, teilte Online Data Switzerland am Mittwoch mit. Damit werde eine einheitliche und vergleichbare Traffic-Messung sichergestellt mit dem Ziel, faire Rahmenbedingungen für die Teilnehmenden im Schweizer Onlinemarkt zu schaffen, heisst es.