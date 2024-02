Der Börsengang (IPO) von Amer Sports an der New Yorker Börse Nyse hat am Donnerstag kaum bewegt. Die Aktien, die tags zuvor zu 13 US-Dollar und damit deutlich unter der zuvor festgelegten Spanne von 16 bis 18 Dollar ausgegeben worden waren, kosteten zuletzt 13,31 Dollar. Das bedeutet ein Plus von 2,4 Prozent.

01.02.2024 21:58