Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,07 Prozent auf 44'678,68 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von knapp einem Prozent an. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es am Freitag um 0,07 Prozent auf 6'119,06 Zähler nach oben. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 gewann 0,08 Prozent auf 22'047,78 Punkte. Am kommenden Montag sind die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.