Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es am Montag in der ersten Handelsstunde um 0,13 Prozent auf 43 386,94 Punkte nach unten, wogegen der marktbreite S&P 500 um 0,14 Prozent auf 5.878,78 Punkte zulegte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich am Freitag besonders schwach gezeigt hatte, gewann 0,42 Prozent auf 20.479,23 Zähler.