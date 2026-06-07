Auch Deutschland hat neue Regeln zur Lohntransparenz nicht umgesetzt und verstösst damit von diesem Montag an gegen EU-Recht. Das Bundesfamilienministerium hatte jüngst mitgeteilt, das deutsche Recht solle erst in den kommenden Monaten bis Anfang 2027 angepasst werden. Die EU-Kommission muss nun entscheiden, ob sie ein Strafverfahren gegen Deutschland einleitet. Sollte das Recht in den nächsten Monaten wirklich angepasst werden, könnte sie auch davon absehen.