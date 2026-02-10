«Die Lücke schliesst sich damit nicht, sie wächst», sagte Ralph Henger vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, der am Gutachten der sogenannten Immobilienweisen beteiligt war. «In vielen Grossstädten wird sich die Lage damit noch einmal zuspitzen.» Hoffnung machten die Baugenehmigungen, fügte Henger hinzu. 2025 seien 235.000 erteilt worden, 10,5 Prozent mehr als im Vorjahr. «Aber dieser Anstieg kann den Rückgang der vorherigen Jahre nicht ausgleichen», sagte der Experte.