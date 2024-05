Die Dax -Konzerne erwirtschaften rund 80 Prozent ihrer Umsätze im Ausland, aber das spiegelt sich der Unternehmensberatung Russell Reynolds zufolge in den Aufsichtsräten immer weniger wider: «Der Ausländeranteil liegt seit Jahren bei rund einem Drittel und ist nun das zweite Jahr in Folge rückläufig», teilten die Personalberater am Freitag mit.