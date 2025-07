Ältere Frauen verunfallen öfter

Auch bei den Nichtbetriebsunfällen gebe es aufgrund des demografischen Wandels Änderungen, hiess es in der Mitteilung weiter. So gebe es in der Altersgruppe ab 55 Jahren bei den Frauen mehr Unfälle, weil diese generell ein aktiveres Freizeitverhalten zeigen würden. Insgesamt würden sich die Unfallrisiken zwischen Geschlechtern und Generationen aber annähern.