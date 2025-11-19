Vor allem in der Industrie hat sich der Fachkräftemangel im laufenden Jahr weiter abgeschwächt. Hier berichteten nur noch 17,1 Prozent der Betriebe von Schwierigkeiten, geeignete Kräfte zu finden. Gegen den Trend hat die langsam wieder anziehende Bauindustrie zunehmend Probleme bei der Rekrutierung. Hier klagten mit 31,6 Prozent der Unternehmen deutlich mehr über Fachkräftemangel als bei der vorangegangenen Befragung aus dem April mit 27,3 Prozent.