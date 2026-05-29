Gegenüber dem Vormonat entspricht dies einem Rückgang von rund 13 Prozent, wie aus Zahlen des Businessverzeichnisses Help.ch hervorgeht. Auch im Vergleich zum Mai 2025 lag die Zahl der Neueintragungen tiefer. Im Fünfjahresvergleich lag der Mai-Wert lediglich rund 2 Prozent über dem Niveau von 2021.