Nach starken Schneefällen Ende März führte der trockene und milde April zum Ende der Saison noch einmal zu sehr guten Pistenbedingungen. Dazu kamen in den unteren Regionen bereits die ersten Wandernden. So konnten die Bergbahnen für die Zeit ab Mitte März ein Plus von 28 Prozent bei den Ersteintritten verzeichnen und den schwachen Saisonstart fast kompensieren.