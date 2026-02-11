Das Unternehmen plant, im ersten Quartal eigene Aktien im Wert von 750 Millionen US-Dollar zurückzukaufen, wie es am Mittwoch bei Vorlage der Jahreszahlen für 2025 mitteilte. Allein in den letzten drei Monaten des Jahres hatte die Gesellschaft eigene Aktien für 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Totalenergies ist nach Shell und BP der dritte und letzte der grossen europäischen Öl- und Gasproduzenten, der seine Geschäftszahlen veröffentlicht.