Der Baumarktkonzern Home Depot hat im zweiten Quartal erneut einen Umsatz und Gewinnrückgang verzeichnet. Es gebe anhaltenden Druck bei Grossprojekten, insbesondere in Kategorien, die Käufer als nicht unbedingt notwendig erachteten, teilte das US-Unternehmen am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung seiner Zahlen zum zweiten Quartal mit. Dagegen hätten sich Produktkategorien für kleinere Heimwerkerprojekte weiterhin robust entwickelt. Home Depot hatte in der Corona-Pandemie noch einen beispiellosen Boom bei Renovierungen und Wohnungsverschönerungen erlebt. Die Zahlen fielen dabei aber nicht so schlecht aus, wie von Analysten erwartet.

15.08.2023 13:16