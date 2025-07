Alabali Radovan: Kampf gegen Hunger bleibt Schwerpunkt

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan nannte es inakzeptabel, dass viele Menschen an Hunger litten in einer Welt, in der es eigentlich genug Essen für alle gäbe. «Fast eine halbe Million Menschen in Gaza sind vom Verhungern bedroht, Kinder sterben», sagte sie. «Im Sudan spielt sich die grösste humanitäre Krise der Welt ab, jeder zweite Mensch dort hungert.» Der Kampf gegen Hunger bleibe ein Schwerpunkt deutscher Entwicklungszusammenarbeit, versicherte sie in einer Stellungnahme zum Welternährungsbericht.