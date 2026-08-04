Die weltweit geringere Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff hat Biontech im ersten Halbjahr 2026 einen Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand bei den Mainzern in den ersten sechs Monaten ein Minus von 1,35 Milliarden Euro (Vorjahr: 802,4 Mio), wie das Unternehmen mitteilte. Der Verlust für das zweite Quartal belief sich demnach auf 820,8 Millionen Euro (Vorjahresquartal 386,6 Mio.). Der Umsatz in dem Quartal lag mit 105,6 Millionen Euro deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (260,8 Mio.).