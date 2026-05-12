Um 0,6 Prozent auf 524'400 Tiere zurück ging 2025 der Bestand an Milchkühen. Dies als Folge internationaler Spannungen und einer Überproduktion, wie es hiess. Zurück entwickelte sich auch der Schweinebestand, während die Anzahl an Geflügeln stark zunahm und der Gemüsebau gemäss Mitteilung florierte.