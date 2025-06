Die Zahl der neu zugelassenen Autos in der Schweiz und in Liechtenstein ist im Mai 2025 erneut zurückgegangen. Mit knapp 20'000 schweizweit neu in Verkehr gesetzten Pkws waren es 6 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der Neuanmeldungen in jedem Monat des laufenden Jahres gesunken.