Im vergangenen Jahr verzeichnete das SEM mit 25'781 Asylgesuchen einen Rückgang um sieben Prozent im Vergleich mit 2024. Damals waren in der Schweiz 27'740 Asylgesuche eingegangen und 2023 deren 30'223. Und auch im laufenden Jahr rechnet der Bund mit weniger Gesuchen.