Nachfrage nach Wohnwagen und Reisemobilen hoch

Trotz des Rückgangs bei der Produktion zeigte sich der Industrieverband mit der Gesamtentwicklung zufrieden. Denn generell bleibe die Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen hoch: Bundesweit wurden im vergangenen Jahr gut 94.100 Reisemobile und Caravans neu zugelassen. Das sei zwar ein leichtes Minus im Vergleich zum Vorjahr. Das Niveau ist demnach aber generell hoch. Auch der Gebrauchtfahrzeugmarkt habe sich positiv entwickelt. Mit mehr als 192.000 Besitzumschreibungen erreichte er im vergangenen Jahr einen Rekord.