Schlechteres Wetter

Eine Differenz von 80 Einsätzen in einem Monat sei nicht aussergewöhnlich, sagte Air-Glaciers-Sprecher Gael Gillioz auf Anfrage. «Unsere Helikopter führen zwischen 20 und 30 Flüge pro Tag aus, an Tagen mit sehr hoher Auslastung bis zu 40 Flüge. Es reichen also zwei bis drei Tage mit schlechtem Wetter, an denen die Leute weniger Ski fahren, um diese Differenz zu erklären», führte der Sprecher aus.