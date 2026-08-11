Europa sei der weltweit sich am schnellsten erwärmende Kontinent und verzeichne heute 64 Prozent mehr Hitzetage mit Höchsttemperaturen von mindestens 30 Grad Celsius als in den 1950er-Jahren. Auch weltweit zählen die Waldbrände zu den am schnellsten wachsenden Naturgefahren. Laut dem Institut nahmen die versicherten Waldbrandschäden seit 1970 inflationsbereinigt jährlich geschätzt um 8 bis 11 Prozent zu.