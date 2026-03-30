2025 versicherte die SHGroup Landwirtschaftskulturen im Wert von 4,4 Milliarden Franken, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Die Gesamtschadenquote sank im Vergleich zum Vorjahr von 62 auf gut 47 Prozent. Das Gesamtprämienwachstum in allen Märkten betrug 11 Prozent. Dank der insgesamt sehr guten Geschäftsentwicklung hätten im Frühjahr 2026 Prämienrückvergütungen von 11 Millionen Franken an die Mitglieder ausbezahlt werden können.