Allerdings wurden bisher an deutlich weniger Personen ÜL ausbezahlt als damals angenommen. Auch die Beiträge pro Kopf waren tiefer als zum Zeitpunkt der Parlamentsbeschlüsse geschätzt. 2024 waren es nach provisorischen Zahlen des BSV zwar mehr Bezügerinnen und Bezüger, nämlich 822. Pro Kopf wurden im Mittel rund 2650 Franken ausbezahlt.