Dabei kam es zu einer klaren Verschiebung innerhalb der Preissegmente. Uhren im mittleren Preisbereich zwischen 200 und 500 Franken entwickelten sich deutlich besser als hochpreisige Modelle. Dies deute auf eine Abschwächung im klassischen Luxussegment hin, das in den vergangenen Jahren besonders stark gewachsen war, hiess es von Analysten.